Rus askerler Kazakistan’da ne kadar kalacak? Protestolar ne kadar zarar verdi?

Kazakistan'da yaşanan olaylarda 9. gün geride kaldı. Şu ana kadar 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ülkeye konuşlanan Rus birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikat yaptı. Ülkede yapılan protestoların zararı ekonomik olarak giderek büyüyor. İşte tüm detaylar…

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