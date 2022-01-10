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Rus askerler Kazakistan’da ne kadar kalacak? Protestolar ne kadar zarar verdi?

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Giriş: 10.01.2022 11:00
Kazakistan'da yaşanan olaylarda 9. gün geride kaldı. Şu ana kadar 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ülkeye konuşlanan Rus birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikat yaptı. Ülkede yapılan protestoların zararı ekonomik olarak giderek büyüyor. İşte tüm detaylar…
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