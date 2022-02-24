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Rus askeri konvoyu Donbas'a ilerliyor

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Giriş: 24.02.2022 00:04
Güncelleme:24.02.2022 00:06
Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesine ilerlediği görüldü. Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoyun, Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. İşte detaylar...
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