24 Şubat 2022, Perşembe
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Rus askeri konvoyu Donbas'a ilerliyor
Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesine ilerlediği görüldü. Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoyun, Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. İşte detaylar...