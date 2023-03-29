Rehine krizi yaşanan eve kargo teslimatı yaptı

ABD'de polis tarafından güvenlik kordonuna alınan bir eve kargo teslimatı yapmak isteyen kurye akıllara durgunluk veren rahatlığıyla gündem oldu. Evi güvenlik kordonuna alan ekiplerin arasından geçerek eve yönelen genç polislere büyük şaşkınlık yaşattı. Ardından da bakın neler yaşandı...

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