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Raylara sıkışan otobüse tren çarptı
İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.
İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.