Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.

İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.