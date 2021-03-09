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Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

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Giriş: 09.03.2021 09:43
Güncelleme:09.03.2021 11:01
İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.

İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.

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