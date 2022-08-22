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Putin’in beyni Alexandr Dugin’e suikast iddiası! Dugin’in kızı öldürüldü

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 11:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Alexandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Patlama "suikast" iddialarını da beraberinde getirirken, Rusya soruşturma komitesi olayın planlı şekilde meydana geldiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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