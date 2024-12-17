17 Aralık 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Putin'e yakın Rus General İgor Kirillov'a suikast! A Haber suikastın yapıldığı noktada
Putin’e yakın Rus General İgor Kirillov’a suikast! A Haber suikastın yapıldığı noktada

Putin'e yakın Rus General İgor Kirillov'a suikast! A Haber suikastın yapıldığı noktada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2024 13:40
Rusya��nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği açıklandı. İlk incelemelere göre patlamanın el yapımı bir patlayıcıdan kaynaklandığı ifade edilirken, olayda Kirillov ve yardımcısının yaşamını yitirdiği doğrulandı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, suikastın yapıldığı noktadan çarpıcı detaylar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’e yakın Rus General İgor Kirillov’a suikast! A Haber suikastın yapıldığı noktada
A Haber suikastın yapıldığı noktada
A Haber suikastın yapıldığı noktada
Yüzen köy
Yüzen köy
İsrail’den Gazze’den yeni katliam!
İsrail’den Gazze’den yeni katliam!
Rusya’da üst düzey komutana suikast
Rusya'da üst düzey komutana suikast
Vanuatu’da 7,4 büyüklüğünde deprem
Vanuatu’da 7,4 büyüklüğünde deprem
Enerjide stratejik yeni hamle
Enerjide stratejik yeni hamle
Esad’ın parası Suriyelilere mi verilecek?
Esad'ın parası Suriyelilere mi verilecek?
Zulmün simgesi Esad heykelleri postallar altında
Zulmün simgesi Esad heykelleri postallar altında
Almanya’da PKK provokasyonu!
Almanya'da PKK provokasyonu!
SMO Süleyman Şah Türbesine girmeye hazırlanıyor
SMO Süleyman Şah Türbesine girmeye hazırlanıyor
ABD’den yaz saati uygulamasında Türkiye modeli
ABD’den yaz saati uygulamasında Türkiye modeli
Şam’da Hamidiye Çarşısı eski günlerine kavuşuyor
Şam'da Hamidiye Çarşısı eski günlerine kavuşuyor
Daha Fazla Video Göster