Putin’e yakın Rus General İgor Kirillov’a suikast! A Haber suikastın yapıldığı noktada

Rusya��nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği açıklandı. İlk incelemelere göre patlamanın el yapımı bir patlayıcıdan kaynaklandığı ifade edilirken, olayda Kirillov ve yardımcısının yaşamını yitirdiği doğrulandı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, suikastın yapıldığı noktadan çarpıcı detaylar aktardı.

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