13 Mart 2025, Perşembe
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Putin'den kamuflajlı Kursk mesajı!
Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını ararken, ABD Başkanı Trump, Rusya’yı ekonomik yaptırımlarla tehdit etti. Trump, “Anlaşma sağlanmazsa Rus ekonomisini yerle bir edebiliriz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgali altındaki Kursk bölgesine giderek orduyu denetledi. Kamuflaj giysiyle görüntülenen Putin, askeri birliklere, “Ukrayna’yı en kısa sürede Kursk’tan çıkarın.” talimatını verdi.