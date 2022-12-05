05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Putin'den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Putin'den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 18:49
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından tamir edilen Kırım (Kerç) Köprüsü'nde denetlemelerde bulundu. Kremlin'in ziyarete ilişkin paylaştığı görüntüde, Putin'in köprü üzerinde araba sürdüğüne dair kareler yer aldı. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.
Putin’den Kerç’te gövde gösterisi
Putin'den Kerç'te gövde gösterisi
Dünyanın en büyüğü! Lav püskürtüyor
Dünyanın en büyüğü! Lav püskürtüyor
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Rusya 60 dolardan petrol satacak mı?
Akıllara durgunluk veren kavga
Akıllara durgunluk veren kavga
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!
Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Sahilde şaşırtan manzara! Yüzlercesi...
Sahilde şaşırtan manzara! Yüzlercesi...
Timsah dehşeti! Yem oldu
Timsah dehşeti! Yem oldu
Biden Putin ile görüşecek mi?
Biden Putin ile görüşecek mi?
Gözler 5 Aralık’ta! Rusya ne yapacak?
Gözler 5 Aralık'ta! Rusya ne yapacak?
Moskova’nın merkezinde şehir çiftliği
Moskova'nın merkezinde şehir çiftliği
Daha Fazla Video Göster