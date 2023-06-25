Putin Wagner isyanını affeder mi? Moskova'ya yürüyen Wagner lideri Prigojin neden anlaştı? Wagner isyanı Putin'i nasıl etkiler? Putin'in en yakınındaki Prigojin'in ardında ABD ve Batı mı var? Tüm bu soruların cevaplarını canlı yayın konuklarımız ile detaylandırdık.