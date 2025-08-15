15 Ağustos 2025, Cuma
Putin ve Trump basın toplantısını burada yapacak!
Tüm dünyanın gözü bugün Alaska’da yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019’da Japonya’da yaptıkları görüşmeden sonra ilk kez bir araya geliyor. Liderler, uluslararası gündemi yakından ilgilendiren konuları masaya yatıracak. Görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde, “Barışın Peşinde” yazılı salonda basın toplantısı düzenlenecek.