18 Ocak 2025, Cumartesi
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Putin ve Pezeşkiyan Kremlin'de görüştü! Rusya ve İran arasında stratejik anlaşma
Moskova kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Kritik görüşmeden hangi sonuçlar çıktı? Rusya, İran'da iki nükleer santral daha mı inşa edecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.