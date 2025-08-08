Putin Trump ile ne zaman görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme yerinde anlaştı. Rus basını iki adresi işaret ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu görüşmeye hazır olduklarını söylerken görüşme yeri konusunda Dubai'yi işaret etti.