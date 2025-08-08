08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Putin Trump ile ne zaman görüşecek
Putin Trump ile ne zaman görüşecek

Putin Trump ile ne zaman görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 14:19
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme yerinde anlaştı. Rus basını iki adresi işaret ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu görüşmeye hazır olduklarını söylerken görüşme yeri konusunda Dubai'yi işaret etti.
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler!
Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler!
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
İsrail soykırım Kabinesi Gazze’yi işgal planını onayladı!
İsrail soykırım Kabinesi Gazze'yi işgal planını onayladı!
İsrail’de düzenlenen hükümet karşıtı protestolara polisten sert müdahale
İsrail’de düzenlenen hükümet karşıtı protestolara polisten sert müdahale
ABD Başkanı Trump’tan Putin’e Zelenskiy de olacak şartı
ABD Başkanı Trump'tan Putin'e "Zelenskiy de olacak" şartı
Sahte hemşire gözaltına alındı
"Sahte hemşire" gözaltına alındı
Hollanda İsrail’e desteği keser mi?
Hollanda İsrail'e desteği keser mi?
Asma köprünün halatı koptu
Asma köprünün halatı koptu
Gazze’de 24 saatte açlıktan 4 can kaybı
Gazze’de 24 saatte açlıktan 4 can kaybı
Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı?
Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı?
Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı olacak?
Trump-Putin zirvesi İstanbul’da mı olacak?
Soykırıma katılan ABD’li askere büyük şok!
Soykırıma katılan ABD'li askere büyük şok!
Daha Fazla Video Göster