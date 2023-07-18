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Putin Rusya'dan yanıt gelecek demişti! Rusya'dan intikam saldırısı... Vurulan hedefleri dünyaya duyurdular

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Giriş: 18.07.2023 18:22
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." ifadelerini kullanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, kısa bir sürenin ardından 'İntikam saldırısı' düzenlendiğini açıkladı ve vurulan hedefleri duyurdu.
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