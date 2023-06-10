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Putin nükleer silah için tarih verdi! Rusya temmuzda Belarus’a nükleer silah verecek

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 08:57
Güncelleme:10.06.2023 08:57
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a nükleer silahların 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını açıkladı. Peki bu adım dünyada nasıl karşılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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