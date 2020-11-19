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Putin koronavirüse mi yakalandı? Rusya'dan açıklama geldi
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da her gün ölü ve vaka sayılarında rekorlar kırılıyor.
Toplam vaka sayısının 2 milyonu aştığı ülkede, Putin'in telekonferans konuşması sırasında yakalandığı öksürük krizi ise dünyada gündem oldu.
68 yaşındaki Putin, koronavirüs hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girdi ve cümlesini bitirmekte zorlandı.
Putin, öksürüğü şiddetlenince konuşmasını yarıda bırakarak 'Affedersiniz' diyerek elini ağzına götürdü ve öksürük krizini engellemeye çalıştı.
Bu görüntüler kısa sürede gündem olurken birçok kişi Putin'in koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirtti.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Resmi siteden Putin'in öksürdüğü zor anların bulunduğu kısımlar çıkarılarak tekrar yüklenirken, Kremlin'den de açıklama geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in koronavirüse yakalanmadığı ve herhangi bir sağlık sorunu da olmadığı belirtilerek iddialar yalanlandı.