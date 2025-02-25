25 Şubat 2025, Salı
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Polisler şok oldu! Peruktan 19 kokain kapsülü çıktı
Kolombiya'da polis, yapılan ihbar üzerine Cartagena Havalimanı’ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek isteyen bir yolcuyu durdurdu. Detaylı arama sonucunda çanta ve üzerinde bir şey bulunamadı. Daha sonra peruğu makasla kesen ekipler, gözlerine inanamadı. Peruğunun içinden tam 19 kokain kapsülü çıkan uyuşturucu kaçakçısı ekiplerce gözaltına alındı.