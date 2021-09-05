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Plajda tüp patladı! Korkunç olay ise güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı

İHA
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Giriş: 05.09.2021 23:41
Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Lübnan'ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı'ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı.

Patlama sonucu 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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