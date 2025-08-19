Pezeşkiyan: Kafkasya’nın yönetimi Kafkasya’ya ait olmalı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Erivan’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren zirvenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Paşinyan, İran ile ilişkileri “stratejik ortaklık” seviyesine çıkarma kararı aldıklarını açıkladı. Pezeşkiyan ise İran’ın, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bölgedeki barışa öncelik verdiğini vurguladı. Liderler, kültürden sağlığa, ulaştırmadan turizme kadar birçok alanda iş birliği öngören 10 mutabakat zaptı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı, “Kafkasya’da siyaset ve yönetim, Kafkasya’ya ait kalmalıdır” ifadeleriyle dış müdahalelere karşı çıktı. Pezeşkiyan ayrıca, Kafkasya’nın jeopolitik rekabetlerin sahasına dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Görüşme, bölgedeki dengeler açısından dikkat çekici mesajlar içerdi. Paşinyan da Pezeşkiyan’ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerine “yeni bir ivme ve nitelik kazandıracağını” söyledi. Zirve, İran-Ermenistan hattında stratejik iş birliğinin yeni kapılarını araladı.

