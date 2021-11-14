Perde Arkası - Polonya – Belarus sınırında göçmen krizi

Belarus'tan Polonya'ya oradan da Avrupa'ya geçmen isteyen mülteciler sınırda büyük krize neden oldu. Avrupa Birliği ve Polonya krizden Belarus ve Rusya'yı sorumlu tuttu. Gerilimin artması üzerine bu kez Rusya Belarus sınırına bombardıman uçakları gönderdi. Peki kriz nasıl başladı ve dahası tehlike çanlarının duyulduğu bölge yeni bir savaşın fitilini mi ateşleyecek? Detaylar haberimizde...

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