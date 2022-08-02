Pelosi Tayvan'a gidecek mi? Uçak okyanus üzerinde seyrediyor

ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Çin’de "Askeri karşılık" söylemleri de giderek artıyor. Öte yandan Pelosi’nin okyanus üzerindeki seyreden uçağını zaman zaman 300 bin kişinin izlediği belirtiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei Pekin'den değerlendirdi.

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