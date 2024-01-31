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Paris'e çiftçi kuşatması! A Haber protestoların merkezinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 16:49
Fransa'da çiftçilerin öfkesi dinmiyor. Hükümetin tarım sektörü politikalarına karşı gösteriler düzenleyen çiftçiler, bugün yine Paris'i kuşatmak için otoyolları ablukaya aldı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.
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