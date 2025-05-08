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Pakistan’ın saldırılara cevabı sert oldu! İşte düşürülen Hint uçakları

Pakistan’ın saldırılara cevabı sert oldu! İşte düşürülen Hint uçakları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 08:51
Pakistan'ın düşürdüğü Hindistan savaş uçaklarına dair detaylar netleşiyor. Rafale uçaklardan biri Hindistan sınırından 75 km içerde düşürüldü. Wuyan bölgesinde Mirage-2000 vuruldu. Akhnoor'da SU- 30 düşürüldü. Öte yandan yaşanan çatışma sonrası Pakistan hava sahasında hava trafiği sıfıra inmiş durumda.
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Pakistan’ın saldırılara cevabı sert oldu! İşte düşürülen Hint uçakları
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