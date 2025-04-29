Pakistan’dan Hindistan’a savaş uyarısı!

Asya’nın iki nükleer gücü Pakistan ve Hindistan, savaşın eşiğinde. Gerilim tırmanırken Pakistan Savunma Bakanı, "Olası bir savaş an meselesi" diyerek sert bir çıkış yaptı. "Herhangi bir ihlale yanıt vermeye hazırız" açıklamasında bulundu. Hindistan ise olası bir çatışmaya hazırlık olarak Fransa’dan 7,4 milyar euroluk Rafale savaş uçağı satın aldı. Bölgedeki tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor.

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