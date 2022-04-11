Pakistan’da yeni başbakan kim olacak?

Pakistan'da güvensizlik oylaması sonucu İmran Han ve hükümeti düşürülmüştü. Bugün Pakistan meclisinde yeni başbakan seçimi için oylama yapılacak. Pakistan sokaklarında son durum ne? Pakistan'da siyasi kaos devam edecek mi? Bölgede yaşananları Pakistanlı gazeteci Cavid Rana, A Haber canlı yayınında anlattı. Rana, “İmran Han’ın partisi şöyle bir algı oluşturdu istifa edecekler. Bu da Meclis’in yüzde 30-40’ı rakama tekabül ediyor. Bu oldukça zor bir durum ortaya çıkaracak ülke yönetimi açısından İmran Han geniş ölçekli protestolar organize edecek. Önümüzdeki günlerde bunları görüyor olacağız. Hükümeti de bu şekilde baskılayacak genel seçim yönünde. ABD bunu istemiyor. Pakistan’da bir rejim değişikliğini istiyorlar.” İfadelerini kullandı.

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