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Haberler Galeri Imran Khan'ın destekçileri Pakistan'da sokağa döküldü! Muhalefete "ABD'nin hainleri" tepkisi

Imran Khan'ın destekçileri Pakistan'da sokağa döküldü! Muhalefete "ABD'nin hainleri" tepkisi

Pakistan'da hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü. Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan oylamada istediğini alamayan Khan'ı sevenler kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2022 23:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 23:33
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Imran Khan’ın destekçileri Pakistan’da sokağa döküldü! Muhalefete ABD’nin hainleri tepkisi

Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara çıkarak, kararı protesto etti.

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Imran Khan’ın destekçileri Pakistan’da sokağa döküldü! Muhalefete ABD’nin hainleri tepkisi

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı.

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Imran Khan’ın destekçileri Pakistan’da sokağa döküldü! Muhalefete ABD’nin hainleri tepkisi

Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Partisi'nin destekçileri, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti.

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Imran Khan’ın destekçileri Pakistan’da sokağa döküldü! Muhalefete ABD’nin hainleri tepkisi

Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.

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Imran Khan’ın destekçileri Pakistan’da sokağa döküldü! Muhalefete ABD’nin hainleri tepkisi

Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Khan, takipçilerine Pakistan'ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.