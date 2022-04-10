11 Nisan 2022, Pazartesi
Imran Khan'ın destekçileri Pakistan'da sokağa döküldü! Muhalefete "ABD'nin hainleri" tepkisi
Pakistan'da hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü. Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan oylamada istediğini alamayan Khan'ı sevenler kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 10.04.2022 23:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 23:33
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