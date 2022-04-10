Imran Khan'ın destekçileri Pakistan'da sokağa döküldü! Muhalefete "ABD'nin hainleri" tepkisi

Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Khan, takipçilerine Pakistan'ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.