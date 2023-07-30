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Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırı! 40 ölü 200'den fazla yaralı...

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Giriş: 30.07.2023 20:36
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı.
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