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28.01.2020

Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı |Video

Pakistan'da parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Pakistan'ın Lahore kentindeki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Patlamanın ardından fabrikanın çatısının çöktüğü ve yangın çıktığı belirtildi.

Patlama sırasında fabrikada 15 işçinin bulunduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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