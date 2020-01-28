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28.01.2020
Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı |Video
Pakistan'da parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Pakistan'ın Lahore kentindeki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Patlamanın ardından fabrikanın çatısının çöktüğü ve yangın çıktığı belirtildi.
Patlama sırasında fabrikada 15 işçinin bulunduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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