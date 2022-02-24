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Operasyon işte böyle başladı! A Haber ekibi dünyanın konuştuğu operasyonu anbean aktarıyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 15:37
Güncelleme:24.02.2022 16:02
Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya - Ukrayna krizi Putin'in Donbas'a askeri operasyon başlatmasıyla yeni boyuta taşındı. Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını ilk duyuran A Haber oldu. İşte A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un izlenimleri...
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