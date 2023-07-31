31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Nijer'de darbe sonrası kaos! Cuntanın çağrısıyla halk darbeyi desteklemek için sokaklara çıktı
Nijer'de, 26 Temmuz'da yönetime el koyan cuntanın çağrısıyla halk darbeyi desteklemek için sokaklara çıktı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ise ülkede yönetime el koyan askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için bir hafta süre verdi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.