05 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir? | ÖZEL DOSYA
ABD tarihi bir seçimlere sahne oldu. New York'taki kritik belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Zohran Mamdani seçimleri kazandı. Filistin yanlısı Mamdani resmi olmayan sonuçlara göre New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. Peki, kimdir Mamdani? Detaylar özel dosya haberimizde...