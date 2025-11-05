05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir? | ÖZEL DOSYA
New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir? | ÖZEL DOSYA

New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir? | ÖZEL DOSYA

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 11:31
ABD tarihi bir seçimlere sahne oldu. New York'taki kritik belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Zohran Mamdani seçimleri kazandı. Filistin yanlısı Mamdani resmi olmayan sonuçlara göre New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. Peki, kimdir Mamdani? Detaylar özel dosya haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir? | ÖZEL DOSYA
New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir?
New York'un yeni Belediye Başkanı Mamdani kimdir?
Bosna Hersek’te huzur evinde yangın: En az 9 ölü
Bosna Hersek'te huzur evinde yangın: En az 9 ölü
İsrail’den Filistinlilere idam cezası
İsrail'den Filistinlilere idam cezası
Irak işgalinin mimarı öldü
Irak işgalinin mimarı öldü
ABD’li kadın uçağın kapısına tutunarak uçtu
ABD'li kadın uçağın kapısına tutunarak uçtu
Zafer Mamdani’nin!
Zafer Mamdani’nin!
Louvre’un şifresi Louvre çıktı!
Louvre'un şifresi Louvre çıktı!
Kargo uçağı böyle düştü
Kargo uçağı böyle düştü
Mamdani seçilirse Netanyahu’yu tutuklar mı?
Mamdani seçilirse Netanyahu'yu tutuklar mı?
ABD’de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü!
ABD'de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü!
Soyulan Louvre Müzesi’nde şifre skandalı
Soyulan Louvre Müzesi'nde "şifre" skandalı
Trump: Türkiye Gazze’de merkezi rol oynamalı!
Trump: Türkiye Gazze’de merkezi rol oynamalı!
Daha Fazla Video Göster