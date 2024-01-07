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Netanyahu karşıtları sokağa döküldü! İsrail’de öfke büyük hedefte Netanyahu var

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 10:51
Güncelleme:07.01.2024 11:50
İsrail'de halkın öfkesi büyük. Hedefte katil başbakan Netanyahu var. Binlerce kişi yine Tel Aviv sokaklarındaydı. Göstericiler erken seçim talep etti.
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