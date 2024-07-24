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Nepal'de uçak düştü: 18 ölü! Uçak 19 kişi ile kalkış sırasında böyle düştü

Nepal'de uçak düştü: 18 ölü! Uçak 19 kişi ile kalkış sırasında böyle düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 18:12
Nepal'de özel bir uçak kalkış sırasında düştü. Kaza başkent Kathmandu'da meydana geldi ve 18 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşüş anı kameralara böyle yansıdı.
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