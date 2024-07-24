Nepal'de uçak düştü: 18 ölü! Uçak 19 kişi ile kalkış sırasında böyle düştü

Nepal'de özel bir uçak kalkış sırasında düştü. Kaza başkent Kathmandu'da meydana geldi ve 18 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşüş anı kameralara böyle yansıdı.

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