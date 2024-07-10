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NATO'da resmi karşılama sonrası aile fotoğrafı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Resmi karşılamanın ardından liderler aile fotoğrafı verdi. Erdoğan fotoğrafta ön sırada yer aldı.
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NATO’da resmi karşılama sonrası aile fotoğrafı!
NATO'da resmi karşılama sonrası aile fotoğrafı!
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