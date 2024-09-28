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Nasrallah'ın ölümü sonrası ortaya çıktı! Al Arabiya kanalındaki şok açıklama:

Nasrallah'ın ölümü sonrası ortaya çıktı! Al Arabiya kanalındaki şok açıklama: "İran seni sattı vasiyetini yaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 22:46
İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah Lideri Nasrallah'ı öldürmesi Orta Doğu'da gerilimi daha tırmandırdı. Hizbullah liderinin ölümü sonrası tartışmalar sürerken Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni'nin Nasrallah'a günler önce yaptığı uyarı ortaya çıktı. Hüseyni, Al Arabiya kanalına verdiği demeçte Nasrallah'a seslenerek "İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi. İran seni ve grubunu sattı, vasiyetini yaz. Bu hataya düşen herkese bir derstir" dedi.
İran seni sattı vasiyetini yaz
"İran seni sattı vasiyetini yaz"
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