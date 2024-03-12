12 Mart 2024, Salı
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Mptpgp’de heyecan Katar’da başladı! Francisco Bagnaıa sezona birincilikle başladı
MOTOGP'DE sezonun ilk yarışı Katar GP'sini İtalyan Francisco Bagnaıa kazandı. Sezonun ilk mücadelesi, Lusaıl şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 21 tur üzerinden koşuldu. Son iki yılın şampiyonu Francesco Bagnaıa, 39 dakika 34.869 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Ducatı Lenovo'nun İtalyan pilotunu, 1.329 saniye gerisinden gelen Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı Pilotu Brad Bınder takip etti. Prıma Pramac ekibinden ispanyol jorge martın ise liderin 1.933 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Motogp'de heyecan 24 Mart pazar günü Portekiz Grand Prıx'si ile devam edecek.