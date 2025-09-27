Miçotakis’ten İsrail’e uyarı: “İki devletli çözümden saparsanız müttefiklerinizi kaybedersiniz”

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 80. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki insani krize dikkat çekti. Dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla çatışmaya tanıklık ettiğini belirten Miçotakis, “Ufukta daha karanlık bir manzara var” dedi. Binlerce çocuğun ölümünün hiçbir askeri hedefle meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Miçotakis, Filistin halkının çektiği acılara dikkat çekti. İsrail’in Batı Şeria’daki politikalarının geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Miçotakis, iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Yunanistan’ın bu çözümü desteklemeye devam edeceğini belirten Miçotakis, İsrail’e “kendi menfaatlerini tehlikeye atmama” uyarısı yaptı. Gerçek bir barış sürecinin ateşkes olmadan başlayamayacağını söyleyen Miçotakis, Ukrayna savaşına da değindi. Yunan lider, Ukrayna’nın yanında olduklarını ve zorla çizilen sınırların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. ABD Başkanı Trump’ın barış için yürüttüğü çabaları da takdirle karşıladığını kaydetti.

