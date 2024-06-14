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Meloni’den Macron’a buz bakış! O anlar sosyal medyada gündem oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 20:51
İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde birçok lider bir araya geldi. Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İtalya Başbakanı Meloni'yi selamladığı anlar da Meloni'nin Macron'a olan soğuk bakışları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar....
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