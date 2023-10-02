02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Meksika’da kilisenin çatışı çöktü: 7 ölü, 30 yaralı

Meksika’da kilisenin çatışı çöktü: 7 ölü, 30 yaralı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 14:55
Görüntülerin adresi Meksika. Bir kilisenin çatısı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. O anlar kameraya anbean yansıdı. Çökme sırasında yaklaşık 100 kişinin kilise içerisinde bulunduğu açıklandı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de enkaz altında kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Felaket! Kilisenin çatışı çöktü
Felaket! Kilisenin çatışı çöktü
Düğün salonundaki yangının çıkış anı
Düğün salonundaki yangının çıkış anı
Sel mağduruna tokat!
Sel mağduruna tokat!
İsviçre kiliselerinde istismar skandalı!
İsviçre kiliselerinde istismar skandalı!
Balkanlar’da gerilim düşüyor mu? Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekme kararı aldı
Balkanlar'da gerilim düşüyor mu? Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekme kararı aldı
Aracıyla karakola daldı
Aracıyla karakola daldı
Ermenilerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
Ermenilerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
İsveç’teki provokasyona tepki!
İsveç'teki provokasyona tepki!
İspanya’da kritik Karabağ görüşmesi!
İspanya'da kritik "Karabağ" görüşmesi!
New York’u Ofelya Kasırgası vurdu!
New York’u Ofelya Kasırgası vurdu!
Wagner’de Troşev dönemi başladı
Wagner'de Troşev dönemi başladı
Sırbistan bu gece Kosova’ya mı saldıracak?
Sırbistan bu gece Kosova'ya mı saldıracak?
Daha Fazla Video Göster