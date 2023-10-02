Meksika’da kilisenin çatışı çöktü: 7 ölü, 30 yaralı

Görüntülerin adresi Meksika. Bir kilisenin çatısı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. O anlar kameraya anbean yansıdı. Çökme sırasında yaklaşık 100 kişinin kilise içerisinde bulunduğu açıklandı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de enkaz altında kaldı.

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