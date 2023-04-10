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Meksika’da 3 katlı bina böyle devrildi

İHA
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Giriş: 10.04.2023 10:18
Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi. Binanın devrildiği anlar çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
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