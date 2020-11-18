18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Maske kontrolü için sahaya indi! Sevimli robot Robovie!

Maske kontrolü için sahaya indi! Sevimli robot Robovie!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 09:37
Güncelleme:18.11.2020 11:22
Japonya'da maske kontrolü ve sosyal mesafe kurallarının denetimi için yeni nesil robotlar sahaya indi. "Robovie" isimli robot hem mağazaya gelen müşterilere yardımcı oluyor hem de maske takmayanlara uyarıda bulunuyor.

Japonya'da maske kontrolü ve sosyal mesafe kurallarının denetimi için yeni nesil robotlar sahaya indi. "Robovi" isimli robot hem mağazaya gelen müşterilere yardımcı oluyor hem de maske takmayanlara uyarıda bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Maske kontrolü için sahaya indi
Maske kontrolü için sahaya indi
Öfke 2 yıldır dinmedi!
Öfke 2 yıldır dinmedi!
ABD'den Afganistan ve Irak kararı
ABD'den Afganistan ve Irak kararı
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
Donald Trump'ın dört yıllık Ortadoğu karnesi
Donald Trump'ın dört yıllık Ortadoğu karnesi
En büyük göçmen kampıydı! Tahliye edildi...
En büyük göçmen kampıydı! Tahliye edildi...
Kasırga hayatı felç etti
Kasırga hayatı felç etti
Tedbirler sonrası Avrupa'da vaka sayıları düşüşe geçti
Tedbirler sonrası Avrupa'da vaka sayıları düşüşe geçti
Yunanistan ABD'den 'acil' F-35 istiyor
Yunanistan ABD'den 'acil' F-35 istiyor
Ağaçları kesen, binaları yakan Ermenistan'a tazminat davası açacağız
Ağaçları kesen, binaları yakan Ermenistan'a tazminat davası açacağız
Aliyev bayrağı öperek göndere çekti
Aliyev bayrağı öperek göndere çekti
Aliyev’den zafer turu
Aliyev’den zafer turu
Daha Fazla Video Göster