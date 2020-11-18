Maske kontrolü için sahaya indi! Sevimli robot Robovie!

Japonya'da maske kontrolü ve sosyal mesafe kurallarının denetimi için yeni nesil robotlar sahaya indi. "Robovie" isimli robot hem mağazaya gelen müşterilere yardımcı oluyor hem de maske takmayanlara uyarıda bulunuyor.

Japonya'da maske kontrolü ve sosyal mesafe kurallarının denetimi için yeni nesil robotlar sahaya indi. "Robovi" isimli robot hem mağazaya gelen müşterilere yardımcı oluyor hem de maske takmayanlara uyarıda bulunuyor.