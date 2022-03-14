Mariupol’de Türk fırıncılardan insanlık dersi! Ekmek yapıp sivillere dağıttılar

Ukrayna'da şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de çok sayıda kişi kuşatma altında kaldı. Şehirde mahsur kalanların imdadına yetişen Türk fırıncılar ise ürettikleri ekmekleri ücretsiz olarak halka dağıttı. O anlar bir Ukraynalı tarafından kayda alındı.

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