14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Mariupol’de Türk fırıncılardan insanlık dersi! Ekmek yapıp sivillere dağıttılar

Mariupol’de Türk fırıncılardan insanlık dersi! Ekmek yapıp sivillere dağıttılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2022 12:27
Ukrayna'da şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de çok sayıda kişi kuşatma altında kaldı. Şehirde mahsur kalanların imdadına yetişen Türk fırıncılar ise ürettikleri ekmekleri ücretsiz olarak halka dağıttı. O anlar bir Ukraynalı tarafından kayda alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus oligarkların mallarına el konuluyor
Rus oligarkların mallarına el konuluyor
Türk fırıncılardan insanlık dersi
Türk fırıncılardan insanlık dersi
Türkiye’nin barış diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan 5 günde 14. Görüşme
Türkiye'nin barış diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan 5 günde 14. Görüşme
Kiev’de 9 katlı apartman vuruldu
Kiev’de 9 katlı apartman vuruldu
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Polonya sınırında neler yaşanıyor?
Polonya sınırında neler yaşanıyor?
Savaş hattından yeni görüntü
Savaş hattından yeni görüntü
Müzakerelerde 4. tur bugün!
Müzakerelerde 4. tur bugün!
Zelenskiy’den sürpriz hastane ziyareti!
Zelenskiy’den sürpriz hastane ziyareti!
Ukrayna büyükelçisinden çocuk paylaşımı!
Ukrayna büyükelçisinden "çocuk" paylaşımı!
Kiev saldırı altında
Kiev saldırı altında
Okula hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Okula hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster