Mahmud Abbas: "İsrail, barışın ortağı olamaz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar’daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde, İsrail’in saldırılarını kınadı. Abbas, uluslararası toplumu İsrail’i eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırarak, Arap dünyasının kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesi ve bir Filistin devletinin kurulmasının güvenliği sağlayacağını söyledi.

