15 Mart 2022, Salı
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Macron'un kıyafeti sosyal medyada olay oldu: Zelenskiy'e özendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme" şeklinde değerlendirildi. Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.