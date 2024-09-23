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Lübnan'ın güneyine İsrail bombardımanı! A Haber canlı yayınında bomba sesleri...

Lübnan'ın güneyine İsrail bombardımanı! A Haber canlı yayınında bomba sesleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 18:52
İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının karşılıklı saldırıları sürüyor. Bölgede saldırılar sürerken yeni bir savaşın fitili de ateşlenebilir. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna havadaki hareketliliği canlı olarak aktarırken saldırının demir kubbe tarafından ima edildiğini belirttiler. İşte detaylar…
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