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Lübnan resmi haber ajansı duyurdu: İsrail Beyrut'ta bir ofisi patlattı

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Giriş: 02.01.2024 19:42
Son dakika haberleri... Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi. Filistin’in tamamını ele geçirme hayalleri içinde olan soykırımcı İsrail'in, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman Lübnan'ın güneyini işgal etme çağrısında bulunmuştu.
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