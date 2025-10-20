20 Ekim 2025, Pazartesi

Louvre Müzesi nasıl soyuldu? Napolyon'un mücevherleri nasıl çalındı? Film sahnelerini aratmayan 7 dakikalık soygun
Louvre Müzesi nasıl soyuldu? Napolyon’un mücevherleri nasıl çalındı? Film sahnelerini aratmayan 7 dakikalık soygun

Louvre Müzesi nasıl soyuldu? Napolyon’un mücevherleri nasıl çalındı? Film sahnelerini aratmayan 7 dakikalık soygun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 11:42
Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde filmlere konu olacak bir soygun yaşandı. Napolyon'un paha biçilemez mücevherleri 7 dakikalık soygunda çalındı. Peki, bu soygun nasıl gerçekleşti? 7 dakikalık soygun nasıl planlandı? A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
