Louvre Müzesi nasıl soyuldu? Napolyon’un mücevherleri nasıl çalındı? Film sahnelerini aratmayan 7 dakikalık soygun
Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde filmlere konu olacak bir soygun yaşandı. Napolyon'un paha biçilemez mücevherleri 7 dakikalık soygunda çalındı. Peki, bu soygun nasıl gerçekleşti? 7 dakikalık soygun nasıl planlandı? A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.