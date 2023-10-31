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Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı: Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi

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Giriş: 31.10.2023 23:41
İşgalci İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçu ve soykırım nedeniyle binlerce genç, yaşlı ve çocuk şehit oldu. Daha fazla masumun katledilmemesi için ülkelerden üst üste ateşkes çağrıları ve eylemleri yapılıyor. Yüzbinlerce kişi katliamın başladığı ilk haftadan itibaren Gazze için yürürken İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazzeliler için Liverpool Caddesi İstasyonu’nda toplandı. Katılımcılar ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi.
Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı
Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı
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