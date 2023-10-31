01 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı: Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi
İşgalci İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçu ve soykırım nedeniyle binlerce genç, yaşlı ve çocuk şehit oldu. Daha fazla masumun katledilmemesi için ülkelerden üst üste ateşkes çağrıları ve eylemleri yapılıyor. Yüzbinlerce kişi katliamın başladığı ilk haftadan itibaren Gazze için yürürken İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazzeliler için Liverpool Caddesi İstasyonu’nda toplandı. Katılımcılar ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi.