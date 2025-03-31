Le Pen’i yasaklayan Fransa’ya Yunan bakandan tepki

'Demokrasinin beşiği' olarak anılan Fransa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştiren Emmanuel Macron’un ülkesinde, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Le Pen, yolsuzluk suçlamasıyla mahkum edilerek siyasi yasak aldı. Alınan bu karara ilişkin açıklamada bulunan Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Macron’un Türkiye’ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Varoufakis, 'Türk mahkemeleri Erdoğan’ın rakibini yasakladığında liberal dünya isyan ediyor, Fransız mahkemeleri aynısını yapınca seviniyor. İnanılmaz bir yüzsüzlük.' dedi. Kent Lokantası'na yaptığı ziyaret sonrasında İBB'den para aldığı iddia edilen Vedat Milor ise Türkiye'yi savunan Varoufakis'in sözlerinden rahatsız olarak 'Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün' paylaşımında bulundu. Milor'un bu çıkışı sosyal medyada büyük tepki çekerken 'Görüşleri bağımsız olamaz, para aldı' yorumları yapıldı. İşte detaylar...