Lavrov'dan ateşkes açıklaması: "Ukrayna ile çıkmaz sokak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile devam eden çatışmalar ve ateşkes olasılığı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ateşkesi "çıkmaz sokak" olarak nitelendiren Lavrov, uluslararası hukuka dayalı, bağlayıcı anlaşmaların önemine vurgu yaptı. “Rusya’nın güvenliğini ve komşularımızın meşru çıkarlarını güvence altına almak için şartları belgeleyecek nihai, yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik endişelerini anladıklarını belirtti. "Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini anlıyoruz." diyen Lavrov, bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, çatışmaların çözümüne dair umutların azalmasıyla uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN