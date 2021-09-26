La Palma'ya kül yağıyor! Yanardağdan püsküren lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Son dakika dünya haberleri... İspanya'nın La Palma adasında yanardağdan lav püskürmeye devam ediyor. İşte canlı olarak son görüntüler...

Burası İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki La Palma. Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamalar sürüyor. Yanardağdan püsküren lavlar bölgede yaşamı felç ediyor. Art arda patlamaların yaşandığı bölgede oluşan lav nehirleri yerleşim birimlerine ulaşmış halde.

Binlerce kişinin tahliye edildiği köyler ve kasabalarda, lavlar ve ısınan hava nedeniyle yangınlar çıkıyor. 83 bin nüfuslu adada, hava ulaşımının kapatılmasıyla mahsur kalan binlerce kişi deniz ulaşımına yönelmiş durumda.